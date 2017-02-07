Член сборной Армении пошахматам Левон Аронян примет участие в турнире Гран-при.

Как передает «Арменпресс», в этом году в турнире Гран-при примут участие 24 шахматиста – Хикару Накамура, Аниш Гири, Максим Лаграв, Павел Эльянов, Майкл Адамс, Левон Аронян и др.

Каждый из шахматистов сыграет в 3 турнирах из 4.

Турниры Гран-при пройдут в Шаржа, ОАЭ (18-27 февраля), в Москве (12-21 марта), Женеве (6-15 июля) и в Мальорке (16-25-е ноября).