В Москве проходит выставка «Продэкспо 2017», в которой принимает участие делегация представителей Армении, во главе с замминистра сельского хозяйства Армении Робертом Макаряном. Официальное открытие выстаки состоялось накануне. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

С приветствием на открытии выставки «Продэкспо 2017» выступил замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.

По словам замминистра сельского хозяйства Армении Роберта Макаряна, в первый же день армянские вина вызвали большой интерес на выставке «Продэкспо 2017», в основном, со стороны представителей российского рынка, который является для армянских виноделов целевой мишенью.

Армянский павильон посетили посол Армении в РФ Олег Есаян, торгпред Армении в РФ Карен Асоян, председатель Союза сомелье РФ Артур Саргсян.

В составе делегации представителей Армении – 12 винодельческих компаний, которые представляют около 50 наименований вин.

Выставка «Продэкспо 2017» продлится до 10-го февраля.