Amnesty International сообщила о массовых казнях в правительственной тюрьме в Сирии

Международная правозащитная организация Amnesty International во вторник опубликовала доклад, в котором говорится о массовых пытках и казнях заключенных в правительственной тюрьме "Сайедная" в Сирии.

Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек. Людей казнили группами, иногда по 50 человек, делая это по ночам в обстановке строжайшей секретности. Тела хоронили в братских могилах, родственникам о судьбе казненных ничего не сообщали,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Основанием для смертного приговора часто служили показания, данные под пытками.

Amnesty International уже заявляла о злоупотреблениях в тюрьме "Сайедная", однако президент Сирии Башар Асад отвергал все обвинения в применении пыток и внесудебных казней.