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В Турции сексуальному насилию подверглись 368 девочек


В 2016 году в Турции сексуальному насилию подверглись 368 девочек, причем 3% из них – инвалиды. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Джумхурриет», ссылаясь на протоколы министерства образования Турции по проведенному профсоюзом работников образования и просвещения (Eğitim-Sen) исследованию. 

В  59% случаев дети подверглись  сексуальному насилию в школах и образовательных учреждениях.  По данным исследования, около 600 тысяч девочек в Турции не могут посещать школы, и число учащихся в школах девочек снизилось.

34,3% совершивших самоубийство  - в возрасте  15-19 лет. По результатам доклада, насилие в отношение детей и ранние браки увеличивают число суицидов среди детей. 



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