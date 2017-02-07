В 2016 году в Турции сексуальному насилию подверглись 368 девочек, причем 3% из них – инвалиды. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Джумхурриет», ссылаясь на протоколы министерства образования Турции по проведенному профсоюзом работников образования и просвещения (Eğitim-Sen) исследованию.

В 59% случаев дети подверглись сексуальному насилию в школах и образовательных учреждениях. По данным исследования, около 600 тысяч девочек в Турции не могут посещать школы, и число учащихся в школах девочек снизилось.

34,3% совершивших самоубийство - в возрасте 15-19 лет. По результатам доклада, насилие в отношение детей и ранние браки увеличивают число суицидов среди детей.