Канье Уэст удалил из Twitter все посты в поддержку Трампа

Американский рэпер Канье Уэст удалил со своей страницы в Twitter все записи в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.

На такой шаг, по информации издания, Уэст решился из-за закона об ужесточении иммиграционной политики, запретившего въезд в США гражданам семи стран с мусульманским большинством, и других действий администрации Трампа.

Канье Уэст поддерживал Трампа в ходе избирательной кампании, а в декабре встретился с ним в Нью-Йорке, написав после этого в Twitter: «Чувствую, что важно напрямую общаться с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На следующий день после встречи с музыкант разместил в Twitter снимок, на которой была изображена обложка номера журнала Time, выбравшего Трампа «человеком года». Номер был подписан Трампом, назвавшим Уэста «великолепным другом».