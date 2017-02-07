Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Геворг Казарян принял участие в очередной игре «Маритиму»


Член сборной Армении по футболу Геворг Казарян принял участие в очередной игре «Маритиму».

Как передает «Арменпресс», в 20-м туре первенства Португалии «Маритиму» одержал победу над клубом «Морейренсе» с минимальным счетом. Геворг Казарян играл  с начала матча и был заменен на 71-й минуте.

После этой победы у «Маритиму» 31 очко, и команда занимает 6-е место в первенстве Португалии.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации