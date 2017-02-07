Геворг Казарян принял участие в очередной игре «Маритиму»
Член сборной Армении по футболу Геворг Казарян принял участие в очередной игре «Маритиму».
Как передает «Арменпресс», в 20-м туре первенства Португалии «Маритиму» одержал победу над клубом «Морейренсе» с минимальным счетом. Геворг Казарян играл с начала матча и был заменен на 71-й минуте.
После этой победы у «Маритиму» 31 очко, и команда занимает 6-е место в первенстве Португалии.
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