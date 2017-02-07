Генсек ООН считает, что угроза совершения крупных терактов в Европе сохраняется

Силовые структуры ЕС еще не выявили и не арестовали всех боевиков террористической группировки "Исламское государство" , направленных с целью совершения терактов в Париж и Брюссель, и опасность совершения в Европе "крупномасштабных нападений" остается. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, посвященном угрозе со стороны ИГ.

" по оценке государств-членов (ООН) в настоящее время угроза крупномасштабных нападений остается: согласно информации, полученной от одной страны, до сих пор не все боевики ИГ, которые, как считается, были направлены в Европу для совершения нападений в Париже и Брюсселе, выявлены и арестованы", - написал генсек. Он также предупредил о "высокой степени угрозы" для авиационной отрасли,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил Гутерриш, на сегодняшний день в европейские страны вернулись от 15% до 40% их жителей, которые уезжали в Ирак и Сирию.