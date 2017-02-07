Иран обнаружил новые запасы нефти на 15 миллиардов баррелей

Иран обнаружил новые запасы нефти в размере 15 миллиардов баррелей‎, из которых 2 миллиарда баррелей — извлекаемые, говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Кроме того, Иран прирастил запасы газа на 1,8 триллиона кубометров, около половины из которых — извлекаемые, приводятся в релизе слова управляющего директора NIOC Али Кардора (Ali Kardor). Он также отметил, что для использования этих резервов необходимы огромные инвестиции и современные технологии.

Кардор также сообщил, что Иран уже до апреля выйдет на мощность добычи нефти около четырех миллионов баррелей в сутки. После снятия санкций в январе 2016 года производство нефти было на уровне немногим больше 2 миллионов баррелей в день,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.