В Белом доме убеждены в исполнении указов Трампа о беженцах

Указ президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну граждан ряда государств будет в конечном итоге выполняться. Уверенность в этом в понедельник выразил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Очевидно, что закон на стороне президента. Он наделен широкими полномочиями для того, чтобы действовать в лучших интересах нашей страны, защищать наших граждан. И мы уверены, что в этом вопросе мы одержим верх", - сказал он журналистам, сопровождающим Трампа в ходе его возвращения из штата Флорида в Вашингтон.

При этом Спайсер подчеркнул, что в Белом доме даже не думают об отмене указа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В субботу стало известно, что министерство внутренней безопасности США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа, после того как его заблокировал федеральный судья в Сиэтле. Минюст США в субботу подал апелляцию на решение суда в Сиэтле, позднее апелляционный суд девятого округа США отклонил этот запрос.





