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Маргвелашвили прокомментировал отношения Грузии с Россией


Отношения Грузии с Россией находятся в режиме "стратегического терпения", заявил глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили.

"Отношения с Россией в том же режиме, в каком были ранее, то есть в режиме стратегического терпения, у которой есть свои сложные стороны. Я имею ввиду те соглашения, которые были оформлены с Абхазией и Цхинвальским регионом по стратегическому сотрудничеству и они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах", — заявил Маргвелашвили в интервью телекомпании "Иберия",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

 

 

 



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