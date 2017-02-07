В Турции задержали 3 человек по обвинению в оскорблении Эрдогана

Прокуратура Анталии приняла решение о задержании 3 человек по обвинению в оскорблении Эрдогана в соцсетях. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

По отношению к задержанным выдвинуты обвинения в «оскорблении президента», «противодействе законам по борьбе с терроризмом», «возбуждении ненависти и вражды».

Задержанных освободили условно.