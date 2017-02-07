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Трамп: США вместе с союзниками одержат победу над исламским терроризмом


США вместе с союзниками одержат победу над исламским терроризмом по всему миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая сегодня на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида. Там размещается, в частности, штаб Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

"Сегодня мы единодушно посылаем сигнал этой смертоносной и разрушительной силе. Америка и ее союзники победят тебя, мы победим их. Мы победим радикальный исламский терроризм. Мы не позволим ему пустить корни в нашей стране", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что СЕНТКОМ "находится в самом центре борьбы против" экстремистов террористической группировки "Исламское государство" , которая проводит "кампанию по геноциду и совершает зверства по всему миру", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главнокомандующий США указал, что он не допустит того, чтобы "радикальные исламские террористы нанесли удар" по стране.



 



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