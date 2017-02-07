Арцахская война – на театральной сцене: «Орлиное гнездо» будет представлено на суд зрителя

Премьера посвященного Арцахской войне спектакля под названием «Орлиное гнезо» состоится 7 февраля в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна. По этому поводу корреспондент «Арменпресс» побеседовал с режиссером спектакля Давидом Арутюняном.

- Как возникла идея постановки спектакля, рассказывающего об арцахских событиях?

- Я давно хотел обратиться к этой теме, поскольку есть множество фильмов, рассказывающих об Арцахской войне, однако в театре эта тема никак не раскрыта. Она очень современна, это наша повседневная жизнь: ветераны Арцахской войны сегодня рядом с нами. Возможно, мы еще долго будем оставаться в траншеях.

Репетировать спектакль мы начали в 2015 году. Мы планировали сыграть его в Шуши 16 мая 2016 года, однако начались апрельские события, и мы временно прекратили работу над ним. Мы не успели представить премьеру и 28 января – в годовщину 25-летия армянской армии. Думаю, это весьма современная тема – о наших матерях, сестрах, солдатах, о наших семьях. Необходимо вдохнуть в нее жизнь, придать ей смысл, мы должны поклоняться матерям, женщинам, которые воспитывают таких военнослужащих, коими являются герои нашего спектакля.

- Расскажите, пожалуйста, о сюжете спектакля.

- Большинство событий происходит в полуразрушенном селе, в котором проживает арцахская женщина, как бы ставшая матерью для всех солдат. Есть интересные персонажи – девушка–журналист, которая оказывается на поле боя, раненый Камо, который несмотря на поврежденные ноги, желает встать в один ряд с друзьями. В спекталке отражены простые человеческие отношения.

- Спектакль поставлен по мотивам пьесы писателя, поэта Грача Бегларяна. Подверглась ли пьеса каким-либо изменениям?

- Мы отредактировали ее. Мы взяли довольно ответственную тему и не хотим ничего упускать из виду. Делаем все возможное, чтобы материал был правдивым. В пьесу Грача Бегларяна вошли реальные истории, и мы попытались надлежащим образом представить все это. Вместе с автором костюмов Седраком Великоду, композитором Арманом Элбертом мы изучили документальные материалы, сответствующую среду с целью получения ньюансных оотенков.

- По какому принципу вы отбирали актеров?

- В спектакле задействованы 13 актеров. Главные роли исполняют Джульетта Степанян, Мариам Давтян, Цовинар Мартиросян, Андраник Закарян, однако материал построен так, что ни один из актеров не чувствует себя играющим второстепенную роль. При выборе актеров мы, разумеется, учитывали их возможности. Все герои интересны и уникальны. В пьесе отсутствует пафос, поскольку наши солдаты – простые люди с благородными намерениями.

- Вы не боитесь провала?

- Конечно, боюсь. Боюсь всех людей, прошедших через войну. Их воспоминания еще свежи, еще остались незарубцевавшиеся раны. Я боюсь обидеть чувства этих людей. Я очень хочу, чтобы на сцене все прошло успешно, без накладок. Каждый новый спектакль – это эксперимент, и самое главное слово – все-таки за зрителем.

Интервью – Анжелы Амбарцумян

Фото: Феликс Арустамян.