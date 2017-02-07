Новые пополнения, расширение научных связей: для Матенадарана 2017 год будет плодотворным

Хранилище древних рукописей Матенадаран проведет ряд мероприятий, посвященных первому изданию библии на армянском языке. Об этом и о многом другом в беседе с «Арменпресс» рассказал вр.и.о. директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.

- Г-н Тер-Гевондян, каким был 2016 год для Матенадаран – с точки зрения осуществления планов?

- 2016 год был тяжелым – мы потеряли директора Грачья Тамразяна, проникновенного ученого, талантливого поэта, хорошего организатора, заботливого директора. Весь коллектив решил, что мы должны чтить его память хорошей работой.

В смысле же осуществления планов 2016 год был довольно удавшимся. Было издано 23 монографии, 92 научных статей, что на 40 больше предыдущего года, прошли доклады на различных конференциях. Мы провели 4 симпозиума, 3 из них – международные.

На этот год запланировано провести еще ряд симпозиумов. Мы получили подтверждение от ЮНЕСКО о том, что мы выиграли грант, и Матенадаран проведет ряд мероприятий, посвященных 350-летию первого печатного издания библии на армянском языке.

- Кроме научной работы, вы ведете оцифровку своего фонда. На каком этапе находится сейчас эта работа?

- Этот процесс уже идет несколько лет. Уже оцифровано порядка 6000 рукописей, однако все еще предстоит гигантская работа, так как в Матенадаране хранится свыше 20000 рукописей. В год мы обрабатываем порядка 600-700 рукописей. Кроме того, мы проводи оцифровку всех тех рукописей, которые бывают затребованы для прочтения.

Мы начали новый процесс. Бывают случаи, когда в селах хранятся рукописи, библии, и есть поверье, что их нельзя вывозить из села, иначе случится какое-либо несчастье. Поскольку в селах нет условий для должного хранения рукописей, то они «болеют». Хозяева не соглашаются отдать их на реставрацию. Нашелся фонд, который предоставил средства, и группа наших сотрудников провела реставрацию рукописей на местах, выехав в Джавахк. В 2017 году мы планируем продолжить эту работу, пока в Джавахке.

- Г-н Тер-Гевондян, какая работа ведется по пополнению фондов, какие ожидания есть на этот год?

- Прежде всего, скажу, что пополнение ведется несколькими путями: на средства Матенадарана, на средства фондов, меценатов, дарением. Не было года, чтобы мы не получали новых рукописей. Есть семья, которая в 17-м веке обосновалась в Италии. В семье хранятся документы по их громадному состоянию, торговому обороту, с векселями, грамотами и пр. Наследники намерены передать свой архив Матенадарану. Сейчас идут переговоры с этой семьей.

Хотелось бы рассказать о прошлогодних приобретениях. Речь идет об официальном утверждении нашего филиала в Гандзасаре. В 2015 году было перестроено одно из зданий рядом с хрампвын комплексом Гандзасара, которое, решением правительство, стало филиалом Матенадарана. С весны филиал начнет действовать в полном объеме. Здесь уже побывало порядка 11000 посетителей, скоро начнет действовать и научный отдел.

- Из каких стран бывает наибольшее число исследователей, и что их особенно интересует?

- Есть читатели из Ирана, Франции, США, Сирии, Ливана. Среди них есть арменоведы, есть специалисты, которые ведут сравнительный анализ армянского языка с другими языками и культурами. Многих интересует армянский перевод библии – один из лучших в мире. Кроме того, мы храним более 4000 рукописей на других языках, которыми интересуются соответствующие специалисты – на греческом, османском, фарси, арабском и др.

Интервью Анны Гзирян