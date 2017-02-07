Предстоящие новости: 07.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 7-го февраля, состоится заседание в Госкомитете по защите экономической конкуренции, на котором будет выслушана жалоба таможенных брокерских компаний против компаний, занимающихся первозкой почты и грузов. По мнению первых, вторые мешают их коммерческой деятельности.

Сегодня, 7-го февраля, состоится мероприятие по случаю старта проекта «Содействие усилению возможностей гражданского общества Армении». Выступит руководитель делегации ЕС вв Армении посол Петр Свитальский.

7-го февраля отмечается день записей в Интернете на армянском языке. Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню безопасности Интернета и Дню использования в Интернете армянского алфавита. В ходе пресс-конференции будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности в Сети, основные принципы защиты от онлайн-угроз. 7-го февраля отмечается также День использования в Интернете армянского алфавита, в связи с чем гости пресс-конференции раскажут о правильном пользовании родным языком в виртуальном пространстве. День использования в Интернете армянского алфавита отмечается с 2012 года по инициативе блогера, ныне пресс-секретаря Защитника прав человека Армении Зограба Еганяна. Участники пресс-конференции: эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян; пресс-секретарь Защитника прав человека, один из инициаторов Дня использования в Интернете армянского алфавита Зограб Еганян.

Сегодня, 7-го февраля, состоится пресс-конференция на тему «Либерально-демократическая партия (Рамкавар-азатакан) не примет участия в предстоящих парламентских выборах».

Сегодня, 7-го февраля, состоится пресс-конференция депутата НС Армении Артака Давтяна.

Минздрав Армении подводит итоги кампании по борьбе с раком предстательной железы. Специалисты представят результаты скрининговых программ, осуществленных в Армении. Этим вопросам будет посвящена пресс-конференция начальника отдела политики оказания медицинской помощи аппарата министерства здравоохранения Армении Цахик Варданян и уролога Грачика Петросяна.

В Национальном академическом театре имени Сундукяна состоится пресс-конференция, посвященная премьере постановки «Орлиное гнездо».

Сегодня, 7-го февраля, состоится презентация книги Левона Мелик-Шахназаряна «Военные преступления Азербайджана против мирного населения НКР».

Сегодня, 7-го февраля, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Армении по тяжелой атлетике Пашика Алавердяна.

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