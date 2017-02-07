Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 25 раз, более 280 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 6-го на 7-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 25 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 280 раз стреляла в сторону армянских позиций. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения снайперские винтовки «Истиглал» и ‹‹CBД››, 30 выстрелов, особенно интенсивно стреляя в южном, восточном и северо-восточном направлениях.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».