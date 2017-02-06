Глава МИД НКР поздравил новоназначенного Госсекретаря США

Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Карен Мирзоян направил поздравительное послание Рексу Тиллерсону в связи с назначением его на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, глава МИД выразил уверенность, что Тиллерсон будет способствовать посредническим усилиям США, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в деле достижения долгосрочного и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Министр иностранных дел также выразил благодарность за помощь, оказываемую США Республике Арцах и ее народу.

"Рассчитываем на продолжение сотрудничества на основе уважения общих демократических ценностей, прав человека и фундаментальных свобод, а также идеи стабильного и мирного Южного Кавказа", - говорится в поздравительном послании К. Мирзояна.