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Глава МИД НКР поздравил новоназначенного Госсекретаря США


Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Карен Мирзоян направил поздравительное послание Рексу Тиллерсону в связи с назначением его на должность   государственного секретаря Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, глава МИД выразил уверенность, что Тиллерсон будет способствовать посредническим усилиям США, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в деле достижения долгосрочного и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Министр иностранных дел также выразил благодарность за помощь, оказываемую США  Республике Арцах и ее народу.

"Рассчитываем на продолжение сотрудничества на  основе уважения общих демократических ценностей, прав человека и фундаментальных свобод, а также  идеи стабильного и мирного Южного Кавказа", -  говорится в  поздравительном послании  К. Мирзояна.



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