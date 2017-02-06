На территории Армении 7-го и 8-го февраля ожидается погода без осадков. С 9-11 в отдельных местах ожидается слабый снег.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. С 7-9 февраля в основном ночью температура воздуха постепенно повысится на 2-5 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе днем 9-го и 10-го понизится на 5-7 градусов.

В городе Ереван 7-го и 8-го февраля ожидается погода без осадков. С 9-11 ожидается облачность, существенных осадков не ожидается.