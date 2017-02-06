Доллар и фунт подешевели

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 6-е февраля, курс доллара снизился на 0.01 драма и составил 485,79 драма. Евро подорожал на 0,23 драма, и курс его составил 522,03 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.15 драма, подорожав на 0,01 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подешевел на 0,35 драма, составив курс в 606,12 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 18 тысяч 979,61 драма, серебра - 269,89 драма, платины – 15 тысяч 493,56 драма.