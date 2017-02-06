В правительстве Армении продолжилось обсуждение отчетов органов государственного управления
В правительстве Армении под председательством премьер-министра Карена Карапетяна продолжилось обсуждение отчетов органов государственного управления Армении о выполненных в 2016 году работах, реализации программы мероприятий деятельности и приоритетных задач правительства Армении в 2016 г.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, с отчетами о выполненных в течение 2016 года работах и их результатах выступили министры культуры, здравоохранения и спорта и по вопросам молодежи.
09:10, 06.02.2017
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