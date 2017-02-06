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Армяно-иранские отношения не направлены против какой-либо третьей страны: МИД Ирана


Армяно-иранские отношения не направлены против какой-либо третьей страны, и по сравнению с отношениями с другими соседями они встречали гораздо меньше проблем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство Tansim, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми на еженедельной пресс-конференции.

Он напомнил, что Иран был первой страной-посредником между Ереваном и Баку в ходе нагорно-карабахского конфликта.

Бахрам Кассеми коснулся недавнего визита министра обороны Армении Вигена Саркисяна в Иран, заявив, что были обсуждены двусторонние отношения между Тегераном и Ереваном, касающиеся экономических, политических и культурных вопросов. Были также затронуты региональные вопросы, в том числе кризис в Сирии.

Представитель МИД подчеркнул, что Кавказ является очень важным регионом, с которым Иран связан с историческими, культурными и политическими связями.



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