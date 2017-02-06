Европейский союз поддерживает посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Он отметил, что на встрече было обсуждено и мирное урегулирование конфликта. «Этот конфликт неустойчив. Мы считаем, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. Конфликт требует политического решения в соответствии с нормами международного права», - подчеркнул Туск.

Туск также сказал, что на встрече были обсуждены состояние основных фундаментальных свобод в Азербайджане, в том числе права человека и свобода слова. «Мы считаем, что открытое общество является основным гарантом стабильности и благополучия. Мы надеемся продолжить сотрудничество в этой сфере», - подчеркнул Туск.