Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Айк Арутюнян назначен заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, решение премьера размещено на сайте правительства e-gov.am.

Айк Арутюнян до этого занимал должность начальника управления ресурсов инвестиционных программ министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения.