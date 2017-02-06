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Айк Арутюнян назначен заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Айк Арутюнян назначен заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, решение премьера размещено на сайте правительства e-gov.am.

Айк Арутюнян до этого занимал должность начальника управления ресурсов инвестиционных программ министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения.



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