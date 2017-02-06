Совершивший побег заключенный обнаружен и арестован
Совершивший 4 февраля побег из медицинского центра «Армения» заключенный УИУ «Нубарашен» Сурен Григорян был обнаружен на Тбилисском шоссе в Ереване.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, он находился в тюрьме с 10 апреля прошлого года. 38-летний Сурен Григорян обвинялся в краже. Полиция нашла его в автомобиле «Opel».
У водителя такси, жителя административного районе Канакер-Зейтун, 50-летнего Андраника Додоряна были найдены ножи от 20 до 25 см в длину, которые были отправлены на экспертизу.
А. Додорян освобожден, а Сурен Григорян арестован.
Ведется следствия.
09:10, 06.02.2017
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