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Президент НКР посмертно наградил военнослужащего Армии обороны НКР Гора Гарегиняна


Президент Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Бако Саакян 6 февраля подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Гор Гарегинян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.



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