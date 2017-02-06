Президент НКР посмертно наградил военнослужащего Армии обороны НКР Гора Гарегиняна

Президент Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Бако Саакян 6 февраля подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Гор Гарегинян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.