Премьер-министр Армении представил новоназначенного министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна сотрудникам министерства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян представил новоназначенного министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давида Тонояна сотрудникам министерства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер поздравил Тонояна с назначением на новую должность и поблагодарил Айкарама Мхитаряна за временное исполнение обязанностей министра.

«Мы знаем г-на Тонояна как достойного, организованного менеджера, патриота и офицера. Я считаю, что, несмотря на огромную ответственность, ему будет нетрудно работать на новой должности, учитывая, что МЧС является хорошо состоявшейся структурой. Мы убеждены, что г-н Тоноян с помощью сотрудников министерства сможет решить поставленные перед ним все задачи», - сказал Карен Карапетян.