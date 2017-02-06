Список АНК на парламентских выборах возглавит Левон Тер-Петросян

Партия «Армянский национальный конгресс» примет участие в предстоящих парламентских выборах в альянсе с Народной партией Армении, руководителем которой является Степан Демирчян. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил секретарь парламентской фракции АНК Арам Манукян.

Он подчеркнул, что политическая сила открыта для других политических сил, которые разделяют идеологию АНК.

На вопрос, когда будет готов окончательный избирательный список, Манукян ответил, что этот вопрос его не интересует. «Могу только заявить, что первым номером в списке будет Левон Тер-Петросян», - сказал депутат.

Выборы в парламент Армении состоятся 2 апреля. Избирательная кампания начнется 5 марта. Партии и политические альянсы должны представить заявки и списки для участия в выборах в ЦИК Армении до 26 февраля.