Главы МИД Евросоюза поддержали план Киева по реинтеграции Донбасса

Главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе поддержали план украинских властей по реинтеграции неподконтрольных Киеву районов Донбасса, сообщил представитель Франции в комитете ЕС по политике и безопасности Николя Сюран.

"На Совете по иностранным делам выражена поддержка реформам на Украине, в частности, плану действий правительства Украины по Донбассу", — написал Сюран вTwitter.

Он также сообщил, что министры "единогласно поддержали усилия Франции и Германии в "нормандском формате" и имплементацию минских (договоренностей)".

Ранее представительство Евросоюза на Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку плана реинтеграции неподконтрольных властям Украины районов Донбасса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Правительство Украины в середине января утвердило план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной Киеву территории, о дистанционном образовании в украинском учебных заведениях, об организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш представил разработанный план послам и представителям 13 посольств, координаторам системы ООН.