Россиянин Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение о своей выдаче Азербайджану

Адвокаты гражданина России Александра Лапшина подали в Верховный суд (ВС) Белоруссии жалобу на решение Генеральной прокуратуры республики о его выдаче Азербайджану. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ВС республики Юлия Ляскова.

"Завтра (7 февраля - прим. ТАСС) на закрытом заседании ВС проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым постановление заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче гражданина Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным", - сказала она.

Лапшин, который является также гражданином Израиля, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Минский городской суд 26 января отказал в удовлетворении жалобы Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Белоруссии о выдаче его Азербайджану. Постановление заместителя генерального прокурора о выдаче Лапшина азербайджанской стороне для привлечения к уголовной ответственности было признано законным.

"У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина", - указал 3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции. Он отметил, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям".

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.







