ОБСЕ: обе стороны в Донбассе нарушают режим прекращения огня

Стороны конфликта в Донбассе не выполняют требование минских соглашений об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в опубликованном интервью изданию "Украинская правда".

"Тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение минских соглашений, хотя должно быть отведено гораздо дальше. Как вы можете увидеть из наших отчетов, обе стороны нарушают минские соглашения и регулярно нарушают режим прекращения огня", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Хуг призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить ведение огня, пообещав, что со своей стороны СММ продолжит содействовать диалогу с целью стабилизации и нормализации обстановки в регионе.





