Армения продолжает оставаться в числе стран с низким грузом внешнего долга: министр финансов

Государственный долг Армении в конце 2016 года составил около 5,9 млрд долларов США, включая долг Центрального банка, который составляет около 503 млн долларов. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал на пресс-конференции министр финансов Армении Вардан Арамян. По его словам, долг правительства – внутренний и внешний, составляет около 5,4 млрд долларов, что составляет около 54% ВВП.

«По всем показателям мы находимся в числе стран с низким уровнем внешнего долга. По итогам 2016 года соотношение чистого текущего внешнего долга и ВВП составило 38%. Порог для стран со средним внешдолгом этот показатель составляет 48%. Соотношение чистого внутреннего продукта госвнешдолга Армении с экспортом составляет 115%. Для стран с низким показателем внешдолга этот коэффициент составляет до 132%», - сказал министр.

По его прогнозам, при выполнении бюджета Армении на 2017 год показатель общего долга составит 6 млрд 250 млн драмов, в том 530 млн долга Центрального банка.

В этом вопросе определенную роль сыграет также курс валюты, так как есть долги не только в долларах, но и в иенах, евро и др.