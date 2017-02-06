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Президент Румынии намерен обратиться к парламенту


Президент Румынии Клаус Йоханнис во вторник обратится к парламенту страны, сообщают местные СМИ.

Как отмечает телеканал Digi24, тема, с которой президент Румынии обратится к депутатам, касается изменений в уголовное законодательство и тех событий, которые они спровоцировали.

"Хочу обратиться к парламенту относительно поправок, предложенных правительством в уголовное законодательство, а также по поводу событий, которые произошли впоследствии", — говорится в письме, переданном руководству парламента от президента.

На вторник в парламенте страны намечено голосование по проекту государственного бюджета на 2017 год,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Румынии в течение нескольких дней проходят масштабные протесты против принятия кабмином поправок в Уголовный кодекс и постановления об амнистии. Самый крупный митинг состоялся в воскресенье, несмотря на то, что правительство пошло на уступки и отказалось от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Воскресный протест пресса называет самым масштабным за последние 25 лет. Люди требуют отставки правительства.

 

 



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