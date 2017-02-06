Около ста американских корпораций поддержали иск против указа Трампа

Почти 100 американских корпораций, включая Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, передали в суд экспертное заключение в поддержку иска против миграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в общей сложности 97 компаний подали совместное заключение в апелляционный суд, в котором назвали миграционный указ Трампа "дискриминирующим",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Указ дискриминирует по принципу национальности и религии. Он закрывает наши границы для наиболее уязвимых людей в мире, например, тех, кто бежит от разрушений войны", — приводит газеты отрывок из заключения.

В заключении компаний также подчеркивается, что иммигранты и их дети стояли у основания более 200 компаний, включенных, по их данным, в рейтинг Fortune 500 list как самых прибыльных.

"Суд должен признать исполнительный указ (Трампа о мигрантах) незаконным", — сообщается в экспертном заключении.