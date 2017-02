Леди Гага выступила на Супербоуле с тремя сотнями дронов

Американская певица Леди Гага провела концерт в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. Для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров, сообщает Mashable в понедельник, 6 февраля.

Певица исполняла композицию This Land is Your Land («Эта земля — ваша земля»), одну из наиболее известных народных песен США, когда дроны над футбольным полем сформировали в небе флаг Соединенных Штатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

НФЛ опубликовала полное выступление Леди Гаги в Twitter. Певица на тросах спустилась на сцену, где исполнила свои хиты, среди которых были композиции Poker Face и Bad Romance.

Супербоул — финальная игра за звание чемпиона НФЛ в США. По традиции, в перерыве матча устраивается большое шоу с участием знаменитостей. В разное время на Кубке выступали Мадонна, Бейонсе, U2, Бруно Марс и Coldplay.