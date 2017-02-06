Ашот Маргарян назначен заместителем министра труда и социальных вопросов Республики Армения
Решением премьер-министра Карена Карапетяна, Ашот Маргарян назначен заместителем министра труда и социальных вопросов Республики Армения
Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра размещено на сайте e-gov.am .
В 2014-2016 гг. Ашот Маргарян занимал пост помощника премьер-министра Нагорно-Карабахской Республики (НКР), а с 18 октября 2016 года был помощником премьер-министра Армении.
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