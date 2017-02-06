Мусульман стали пускать в США после приостановки указа Трампа

Граждане мусульманских стран стали беспрепятственно въезжать в США после того, как по решению судьи было приостановлено действие указа президента Дональда Трампа об ограничениях в миграционной сфере.

В каирском аэропорту, по данным властей, в общей сложности 33 мигранта из Йемена, Сирии и Ирака, направлявшихся в США, были беспрепятственно допущены на борт лайнеров, сообщило в понедельник информационное агентство AP,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Авиакомпании, действующие в Бейруте, стали допускать на борт самолетов сирийские семьи, которым президентским указом ранее был запрещен въезд в США.

Адвокаты, специализирующиеся на делах мигрантов, сообщили агентству о том, что в аэропорты Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона и других городов стали прибывать граждане ряда стран, в том числе, Ирана, которым ранее было отказано во въезде в США.