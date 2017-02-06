Серийное производство пяти новейших видов вооружения, в том числе управляемой ракеты "Фаджр-5" ("Рассвет-5") и переносных зенитно-ракетных комплексов "Мисаг-3" ("Обет-3") началось в Иране. Как сообщает новостной телеканал Irinn, завершение этих проектов приурочено к отмечаемой в эти дни годовщине исламской революции 1979 года.

"Совершен еще один значимый шаг в обеспечении вооруженных сил современным видами вооружений, в укреплении оборонного потенциала страны", - заявил на церемонии презентации новых проектов министр обороны Ирана Хосейн Дехган. По его словам, "за последние три года объем выпуска продукции военно-промышленного комплекса Ирана увеличился на 69%, за этот период спроектированы, приняты на вооружение и пущены в серию 115 единиц различных видов вооружений и военного снаряжения",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава минобороны Ирана заверил, что укрепление обороноспособности страны будет продолжено, "несмотря на многочисленные санкции врагов".