Грузинский бизнесмен получил лицензию на открытие McDonald's в Армении

Директор компании “Coca-Cola Bottlers Georgia Ltd.» Тимур Чкония получил лицензию на открытие McDonald's в Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на commersant.ge, бизнесмен заявил, что делегация «McDonald's Georgia» посетит Армению 7 февраля. В ходе визита будут уточнены место и другие детали, связанные с открытием McDonald's.

«Получение лицензии является только первым шагом, и мы должны провести серьезную работу в этом направлении. Нам необходимо урегулировать правовые вопросы», - сказал бизнесмен.

По его словам, в 2017 году начнутся строительные работы ресторана в Ереване. Первоначально планируется открыть 3-4 филиала, каждый из которых требует 2,5-3 млн евро инвестиций.

McDonald's Georgia был открыт в 1999 году. В настоящее время компания имеет филиалы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Рустави.