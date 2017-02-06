Глава российской делегации в Астане рассказал о договоренностях сторон

Эксперты РФ, Турции и Ирана подтвердили на встрече в Астане готовность взаимодействовать для полного выполнения режима перемирия в Сирии, заявил в понедельник глава делегации РФ, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

В Астане в понедельник прошло первое заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии.

"Делегации подтвердили готовность продолжать взаимодействовать в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии", — сказал Гаджимагомедов журналистам на брифинге,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Договорённость о создании трёхстороннего механизма для контроля режима прекращения огня в Сирии была достигнута странами-гарантами (Иран, Россия, Турция) на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января.