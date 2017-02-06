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Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера Германии от коалиции ХСС/ ХДС


Партия Христианско-социальный союз (ХСС) официально выдвинула Ангелу Меркель на должность канцлера ФРГ, который будет определен по результатам выборов в бундестаг осенью 2017 года. Об этом сообщает в понедельник немецкая газета Bild.

Таким образом, Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС), отныне является кандидатом и от ХСС на этот пост.

Как отмечает издание, ранее Меркель заявляла, что готова вновь занять должность германского канцлера. Таким образом, в случае ее победы на выборах это станет ее четвертым сроком,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.

 

 



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