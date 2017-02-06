Фото Елизаветы II с сапфирами опубликовали к 65-летию правления
Фотопортрет королевы Британии Елизаветы II, сделанный фотографом Дэвидом Бэйли в 2014 году, был повторно опубликован в честь 65-летия ее правления ("сапфировый" юбилей), сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
На фотоснимке на королеве сапфировые украшения, врученные ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году.
На шее Елизаветы II - колье из 16 сапфиров продолговатой формы, обрамленных бриллиантами, а в ушах - пара сережек в таком же стиле.
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