СМИ: президента Южной Кореи в течение недели допросят по делу о коррупции

Временно отстраненный от власти президент Республики Корея Пак Кын Хе подвергнется на этой неделе очному допросу в связи с продолжающимся расследованием коррупционного скандала в ее окружении. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил агентству Yonhap источник в администрации главы государства.

"Допрос может состояться уже в конце этой недели, - отмечает агентство. - Скорее всего он пройдет в резиденции Пак Кын Хе по соображениям безопасности". В случае, если допрос состоится, это будет первый подобный случай в истории Южной Кореи.

Ранее в понедельник исполняющий обязанности президента, премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан отверг просьбу следователей оказать им содействие в проведении обыска на территории Голубого дома - резиденции главы государства. На прошлой неделе следователи с соответствующим ордером суда уже пытались попасть на территорию Голубого дома, но не были допущены туда охраной. Причиной отказа тогда стал особый статус объекта.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование скандала показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум была в курсе происходящего.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь импичмент должен утвердить или отменить Конституционный суд. Ожидается, что свой вердикт он вынесет до 13 марта. В случае подтверждения отставки Пак Кын Хе досрочные президентские выборы могут пройти уже в апреле-мае, в противном случае они пройдут, как и планировалось, в декабре.







