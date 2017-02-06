В Австрии приветствуют стремление США наладить отношения с Россией

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что приветствует стремления новой американской администрации наладить лучшие отношения с Россией, и считает, что это пойдет на пользу и Евросоюзу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы увидели первые действия новой американской администрации. Я бы не стал оценивать их вместе, между ними нужно делать четкое различие. Вероятно, можно выделить две темы. Во-первых, делается попытка наладить лучшие отношения с Москвой. На это я, конечно, смотрю позитивно. Нам в Европе это тоже пойдет на пользу", — заявил Курц журналистам в Брюсселе.

"Другие меры, такие, как введение визовых ограничений для целых государств и тот факт, что тем самым целые страны попали под подозрение, я, безусловно, отвергаю", — добавил он.