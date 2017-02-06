В преддверии выборов самая серьезная конкуренция развернется в оппозиционном поле: политолог

В течение ближайшей недели сформируется сравнительно спокойное внутриполитическое поле, в котором силы будут заняты процесом обсуждений и принятия решений. Подобное мнение, по сообщению «Арменпресс», в беседе с журналистами выразил политолог Сергей Минасян.

“Предвыборная борьба вступает в один из самых интересных этапов, поскольку политические силы должны представить списки депутатов до 16 февраля и, думаю, на данный момент внутри политических сил происходит распределение мест, избирательных участков, после чего начнется реальная, активная предвыборная агитационная кампания”, - заявил он.

В настоящее время во внутриполитическом поле политолог не ожидает серьезных интриг, хотя и не исключает, что, в зависимости от предвыборной гонки, в последний момент определенные политические силы могут объединиться или разделиться.

“Во всяком случае, у нас уже есть сформировавшееся предвыборное поле. Думаю, самая серьезная конкуренция развернется в оппозиционном поле, а у Республиканской партии есть свои рычаги, свой электорат, на который вряд ли будут претендовать другие политические силы. С другой стороны, понятно, что политические силы Артура Багдасаряна, Гагика Царукяна попытаются работать в так называемом поле системной оппозиции и станут конкурентами. В более радикальном и классическом оппозиционном поле такие партии как АНК, “ЕЛК”, думаю, сюда можно причислить и политическую силу Сейрана Оганяна. Особую роль играет АРФД, у которой в постсоветской Армении сформировался весьма своеобразный и стабильный электорат”, - заключил политолог.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2 апреля 2017 года. Предвыборная гонка стартует 5 марта. Заявки на участие в выборах в Национальное собрание РА партии и альянсы должны подать в Центральную избирательную комиссию Армении с 6 по 16 февраля, а территориальные и пропорциональные списки – с 16 по 26 февраля.