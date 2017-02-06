Борис Джонсон выступил против смягчения европейских санкций против РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил против смягчения европейских санкций против России, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет. Нужно продолжать оказывать давление на Россию", - сказал министр журналистам в преддверие Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Такую же точку зрения высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Как минимум, санкции нужно сохранить, потому что мы не видим причин для их снятия", - заявил Линкявичюс.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала США вести себя "осторожно" с Россией. На встрече с президентом США Дональдом Трампом Мэй сказала, что пока рано снимать санкции с России.