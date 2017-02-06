Рабочая группа по созданию общей авиационной зоны между Арменией и ЕС созвала первое заседание

В Главном управлении гражданской авиации (ГУГА) при правительстве Армении 6 февраля состоялось первое заседание рабочей группы во главе с начальником ГУГА Сергеем Аветисяном, созданной с целью ведения переговоров с Евросоюзом вокруг Всеобъемлющего соглашения об авиаперевозках (общей авиационной зоны между Арменией и Евросоюзом). Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении гражданской авиации.

В обсуждении принимали участие начальник юридического отдела аппарата Министерства иностранных дел Армении Сатеник Абгарян, начальник управления Европейского союза и Всемирной торговой организации Министерства экономического развития и инвестиций Армении Артур Майсурян, начальник управления сертификации аэропортов и организации воздушного движения ГУГА Армении Галуст Погосян и начальник управления регулирования воздушных перевозок ГУГА Армении Анна Чобанян.

В ходе встречи был обсужден предварительный текст проекта Всеобъемлющего соглашения об авиаперевозках, предначертан круг возможных вопросов.