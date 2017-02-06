Российские парламентарии прибыли в Сирию

Делегация депутатов Госдумы прибыла в Сирию для встречи с руководством парламента республики и президентом Башаром Асадом. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В состав делегации входят координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) и российские медики.

«Мы считаем, что сейчас исключительный момент для нашей делегации в связи с началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими, я думаю, переговорами в Женеве», — сказал Гаврилов. По его мнению, «наступает пора новых задач для поствоенной истории Сирии». Он напомнил, что Россия передала Сирии проект новой конституции.

Гаврилов отметил, что депутаты в ходе визита намерены обсудить вопросы политического устройства Арабской республики и встретиться с представителями НКО и лидерами основных конфессий. «У нас широкая гуманитарная миссия. Это и передачи гуманитарной помощи для школ Сирии, продуктов питания и лекарств», — сообщил депутат.