В Пакистане застрелили афганского дипломата

В пакистанском городе Карачи застрелен афганский дипломат. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, третий секретарь генконсульства Афганистана в Карачи убит выстрелом охранника. Стрелявший арестован. Имена погибшего и нападавшего не разглашаются, известно лишь, что охранник по национальности также был афганцем. Мотив покушения устанавливается.

Фото: Akhtar Soomro / Reuters