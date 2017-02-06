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В Пакистане застрелили афганского дипломата


В пакистанском городе Карачи застрелен афганский дипломат. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, третий секретарь генконсульства Афганистана в Карачи убит выстрелом охранника. Стрелявший арестован. Имена погибшего и нападавшего не разглашаются, известно лишь, что охранник по национальности также был афганцем. Мотив покушения устанавливается.

Фото: Akhtar Soomro / Reuters



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