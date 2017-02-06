Армянские производители продуктов питания увеличили экспорт: стартовала выставка «Продэкспо -2017»

При содействии Фонда развития Армении 23 армянские компании единым павильоном принимают участие в международной выставке «Продэкспо -2017», которая проводится в Москве с 6 по 10 февраля. Они представляют сферу пищевой промышленности Армении.

Армянские компании представляют фруктовые и овощные консервы, соки, алкогольные напитки, молочные, мясные и рыбные продукты. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Фонда развития Армении.

После участия в прошлогодней выставке армянским компаниям удалось установить новые деловые связи, подписать договоры о долгосрочном сотрудничестве с поставщиками и заметно увеличить объемы экспорта в Россию.

“Используя этот эффективный способ встретиться с зарубежными оптовыми покупателями, армянские производители продовольствия в прошлом году встретились с 600 возможными покупателями, в том числе, с представителями известных торговых сетей. Благодаря новым деловым связям были подписаны договора об экспорте товаров примерно на 186 млн драмов”, - отметил исполнительный директор Фонда развития Армении Карен Мкртчян.

В рамках выставки армянские компании принимают участие и в конкурсах, побеждают в различных номинациях, это также является средством увеличения популярности, привлечения внимания новых торговых партнеров, а также стимулирования экспорта.

Ежегодная международная выставка продовольствия и напитков является крупнейшей в России и Восточной Европе, в которой в предыдущие годы приняли участие около 2000 организаций из более, чем 67 стран мира. Выставку посетили 55 000 человек, в том числе, представители крупнейших компаний – покупателей и поставщиков.