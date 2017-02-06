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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял новоназначенного посла Таиланда в Арменкии


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял 6-го февраля  новоназначенного посла Таиланда в Арменкии Криангсака Китичайсара (резиденция в Москве). Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Поздравив посла Криангсака Китичайсара с назначением, министр ИД Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что Армения придает важность отношениям с Таиландом, и пожелал послу удачи в его важной миссии.

Новоназначенный  посол Таиланда в Арменкии Криангсак Китичайсар поблагодарил за прием и пожелания, и подчеркнул, в свою очередь, что и Таиланд заинтересован в развитии отношений с Арменией, к чему он приложит все усилия.

Собеседники обменялись мыслями по ряду вопросов, особо отметив туристический потенциал обеих стран.



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