Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял новоназначенного посла Таиланда в Арменкии

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял 6-го февраля новоназначенного посла Таиланда в Арменкии Криангсака Китичайсара (резиденция в Москве). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Поздравив посла Криангсака Китичайсара с назначением, министр ИД Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что Армения придает важность отношениям с Таиландом, и пожелал послу удачи в его важной миссии.

Новоназначенный посол Таиланда в Арменкии Криангсак Китичайсар поблагодарил за прием и пожелания, и подчеркнул, в свою очередь, что и Таиланд заинтересован в развитии отношений с Арменией, к чему он приложит все усилия.

Собеседники обменялись мыслями по ряду вопросов, особо отметив туристический потенциал обеих стран.